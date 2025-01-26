العدل والمساواة: اليوم فجر جديد من النصر الباذخ

اليوم فجر جديد من النصر الباذخ بتضحيات جنودنا البواسل يشرق على السودانيين والسودانيات حاملاً الفرح والبشريات، وفصل بديع من المستقبل الوضئ يشرع ابوابه على شعبنا الصامد وعلى جنودنا الابطال من القيادة العامة للقوات المسلحة ومصفاة الجيلي حتى المرابطين على حوافر النصر المكين في الفاشر. التهاني للشعب السوداني الذي صنع الانتصار بتلاحمه ووقفته الصلبة خلف قواتنا المسلحة. إعلام العدل والمساواة السودانية

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