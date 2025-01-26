طلبت بعض أصوات المليشيا دليلاً علي دخول الجيش السوداني إلي القيادة العامة التي قالوا إنها لاتزال تحت سيطرتهم!!.. نقول لهم : عاينوا!!.. هذا رئيس هيئة الأركان وسط موج من ضباط وجنود الجيش السوداني والتشكيلات العسكرية والأمنية الأخري.. الصورة ظهر اليوم بحضور قنوات ووسائل إعلام عالمية هواتف مراسليها طرفكم!! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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