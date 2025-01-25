والي الجزيرة: التدوين العشوائي لن يوقف جهود حكومة الولاية في إعمار ما دمرته الحرب

قال والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير إن الأسلوب الرخيص والجبان الذي تنتهجه المليشيا الإرهابية بالتدوين العشوائي على أحياء مدينة ود مدني لن يوقف جهود حكومة الولاية في إعمار ما دمرته الحرب.

واعلن الخير لدى تفقده رفقة لجنة أمن الولاية ووزير البنى التحتية إلى المواقع التي تأثر ت بتدوين مليشيا آل دقلو دون وقوع إصابات بشرية، وأكد عزم حكومته وحرص المركز على إعمار البنى التحتية التي تعرضت للدمار من المليشيا الإرهابية.

وقال وزير البنى التحتية مهندس أبو بكر عبدالله إن استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية من كهرباء ومياه عبارة عن فرفرة مذبوح من المليشيا التي أوشكت على الزوال.

وأكد الاستمرار في تأهيل محطات المياه والكهرباء وإيجاد حلول آنية بتركيب مولدات لتوفير المياه إلى المواطنين. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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