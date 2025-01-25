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قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها سوف تقوم بتركيب «أنف صناعية» في لندن، وتظل لمدة ثلاث سنوات، وثمنها 5 آلاف جنيه إسترليني.
وأضافت حورية فرغلي، خلال لقائها مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج «صبايا الخير»، على قناة «النهار»، أن المستشفى سوف تركب الأنف لمدة ثلاث أيام كتجربة وإذا كانت مناسبة سوف يتم تركبها بشكل مستمر لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أن أنفها تغير شكلها وتتحرك مع الوقت نتيجة وجود غضاريف، لافتة إلى أن الطبيب وجد غضاريف أذنها رفيعة جدًا، ولا تصلح لاستخدمها في عملية لأنفها.
المصري اليوم
اسماء عثمان
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كانت هذه تفاصيل خبر ثمنها 5 آلاف جنيه إسترليني.. حورية فرغلي تكشف عن تركيب «أنف صناعية» في لندن – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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