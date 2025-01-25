ثمنها 5 آلاف جنيه إسترليني.. حورية فرغلي تكشف عن تركيب «أنف صناعية» في لندن – فيديو

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها سوف تقوم بتركيب «أنف صناعية» في لندن، وتظل لمدة ثلاث سنوات، وثمنها 5 آلاف جنيه إسترليني.

وأضافت حورية فرغلي، خلال لقائها مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج «صبايا الخير»، على قناة «النهار»، أن المستشفى سوف تركب الأنف لمدة ثلاث أيام كتجربة وإذا كانت مناسبة سوف يتم تركبها بشكل مستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح أن أنفها تغير شكلها وتتحرك مع الوقت نتيجة وجود غضاريف، لافتة إلى أن الطبيب وجد غضاريف أذنها رفيعة جدًا، ولا تصلح لاستخدمها في عملية لأنفها.

المصري اليوم