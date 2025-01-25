حركة العدل والمساواة أشاد بابكر حمدين المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور بصمود القوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المسانده لها في صمودها الأسطوري ودحرها لمليشيا الدعم السريع المتمردة التي هاجمت الفاشر فجر الجمعة. مضيفا أن هذا النصر المبين في دحر المليشيا في فاشر السلطان وفك الحصار عن القيادة العامة بإلتقاء قوات أمدرمان والكدرو والإشارة في منطقة سلاح الاشارة والصيانة ببحري، متمنيا أن يكون هذا النصر الكبير بداية لإنتصارات قادمة لتحرير كل شبر من تراب الوطن دنسته مليشيات الدعم السريع الإرهابية المتمردة ومرتزقتها المأجورين القادمين من المحيط العربي والأفريقي. وإن إستمرار هذه المعارك ضرورة حتمية لحسم المليشيا. سونا

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كانت هذه تفاصيل خبر المستشار السياسي لرئيس حركة العدل والمساواة السودانية يشيد بدحر المليشيا من الفاشر والتحام الجيوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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