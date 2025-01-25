رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يزور مصفاة الجيلي ويتعهد بإعادة إعمارها

تفقد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم مصفاة الجيلي لتكرير البترول ووقف على حجم الدمار الذي مارسته مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي.

وتعهد الفريق أول الركن البرهان خلال زيارته التفقدية للمصفاة، بإعادة إعمار ما دمرته المليشيا حتى تعود المصفاة للعمل بصورة طبيعية كأحد الموارد الإقتصادية الهامة في الدولة.

مبينًا أن ما إقترفته يد المليشيا من دمار وتخريب لهذه المنشأة الوطنية لن يمر دون حساب وأضاف ” عهدنا مع الشعب أن نستمر في دحر هذا التمرد حتى تطهير آخر شبر دنسته مليشيا آل دقلو الإجرامية”.

وأشاد رئيس المجلس السيادي بالمهندسين والعاملين بالمصفاة الذين شمروا عن سواعدهم للمساهمة في معالجة التخريب وإعادة إعمار هذا المرفق الاقتصادي إلهام حتى يعود لسيرته الأولى.

سونا