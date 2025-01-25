وباء الحصبة فى المغرب يهدد معسكر المريخ

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تعيش أروقة نادي المريخ حالة من القلق بسبب التطورات الصحية الأخيرة في المغرب، بعد إعلان السلطات الصحية المغربية عن انتشار وبائي لمرض الحصبة، مما أسفر عن وفاة أكثر من 120 شخصًا نتيجة مضاعفات المرض.
وكان من المقرر أن يقيم المريخ معسكرًا إعداديًا قصيرًا في المغرب خلال الأيام المقبلة، إلا أن هذه التطورات قد تدفع النادي لصرف النظر عن المعسكر بسبب المخاطر الصحية المحتملة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه النادي تعقيدات إضافية تتعلق بتأخر وصول المحترفين الأجانب ومشاكل الحصول على تأشيرات الدخول إلى المغرب، مما يجعل إقامة المعسكر أكثر صعوبة.
وفي ظل هذه المستجدات، يُرجح أن يلجأ المريخ للاستمرار في برنامج إعدادي بديل في موريتانيا. الجدير بالذكر أن المدرب الجديد ميشو والمدير الرياضي نادر خليل توجها بالفعل إلى موريتانيا صباح الجمعة، ومن المتوقع أن يلتحق بهما مدير الكرة علي جعفر يوم السبت.
ويبقى القرار النهائي بيد إدارة المريخ ، التي تسعى لاتخاذ الخطوة الأنسب لضمان سلامة اللاعبين وتحقيق أكبر استفادة من فترة الإعداد.
نادينا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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