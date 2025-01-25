أكبر عملية بالتاريخ.. أمريكا ترحل المهاجرين بطائرات عسكرية

بدأت الإدارة الأمريكية تنفيذ حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض صورًا لعمليات الترحيل باستخدام طائرات عسكرية، في خطوة وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها ‘أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بدء عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، التي وعد بها ترامب.

ونشرت ليفيت على صفحتها الرسمية على ‘إكس’ صورًا لمهاجرين يتم إركابهم في طائرات عسكرية لترحيلهم.

وقالت المتحدثة إن ترامب يبعث برسالة قوية وواضحة إلى العالم مفادها: ‘إذا دخلت الولايات المتحدة الأميركية بشكل غير قانوني، فستواجه عواقب وخيمة’.

وأوضحت ليفيت أن ‘إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرًا مجرمًا غير نظامي’، مضيفة أنه تم ترحيل ‘المئات’ في طائرات عسكرية.

وأضافت: ‘أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ جارية. قُطعت وعود وتم الوفاء بها’، بعد بضعة أيام فقط من تنصيب ترامب.

وكان ترامب قد وعد بشن حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية.

صحيفة الخليج