استشهاد أكثر من (70) مريضاً بالمستشفي السعودي بالفاشر

قال حاكم دارفور مني أركو مناوي إن مسيرة لمليشيا الدعم السريع استهدفت المستشفي السعودي بالفاشر قسم الحوادث ، القسم الوحيد المتبقي بالمستشفى.

واضاف “لقد أباد جميع المرضي الذين كانوا بداخله ، يفوق عددهم سبعين مريض من النساء والأطفال والآخرين ، ربنا يتقبلهم”، وتابع “عار لداعمي هؤلاء الاوباش الارهابين لقد فاقوا الداعش في سلوكهم”. اليوم التالي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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