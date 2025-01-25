جهاز المخابرات العامة يهنئ الشعب السوداني والقيادة العليا للبلاد بالانتصارات الكبيرة

تقدم المدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ونائبه الفريق الركن محمد عباس اللبيب، وكافة منسوبي الجهاز في كل المواقع والثغور بالتهنئة الحارة إلى الشعب السوداني، ورئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائب القائد العام، ومساعديه، وإلى رئيس هيئة الأركان ونوابه، والسادة ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الباسلة، وإلى الجنود البواسل ببحري وبمقر القيادة العامة وسلاح الإشارة ومقر جهاز المخابرات العامة ببحري، الذين ما وهنت لهم عزيمة ولا لانت لهم قناة ولا انكسرت لهم همة من طول الحصار، تقدّموا بالتهاني الحارة لتمكن القوات المسلحة والقوات المساندة لها من تقديم أروع مثال في التضحية والعطاء تمثل في التقاء الجيوش من كل المحاور وفك الحصار الجائر عن مقر القيادة العامة، والتحام الجيوش مع قوات سلاح الإشارة، مع قوات جهاز المخابرات بمنطقة موقف شندى بمدينة بحري، وتحرير مصفاة والجيلي.

وقال جهاز المخابرات: “هذا الحصار الطويل الذي صمد أمامه جنودنا البواسل بشجاعة وإيمان، حتى أكرمهم الله بنصرٍ عظيم وفتح جليل.. لقد أثلجت انتصاراتكم اليوم صدر الشعب السوداني، وأكدت أن إخوتنا البواسل في القوات المسلحة وكافة القوات المشاركة في معركة الكرامه هم المثال الذي يُحتذى به في الصبر والعزيمة، وهم راية الحق والعزة الشامخة في وجه كل معتدٍ أثيم”.

وأضاف: “إن جهاز المخابرات العامة يُحيِّي شجاعة القائد العام وقيادته الحكيمة، وثبات رئيس هيئة الأركان ونوابه، وإخلاص الضباط وضباط الصف والجنود من كافة الأجهزة الذين رسموا ملامح السودان الحر الكريم. ونؤكد للشعب السوداني الأبي أن جهاز المخابرات العامة سيظل سنداً وعوناً للقوات المسلحة في معركة الكرامة والتحرير، بعزيمة لا تلين، وصبر لا ينفد، وثقة في الله لا تضعضع، متعهداً بأن يكون في الصفوف الأمامية للدفاع عن السودان وأمنه واستقراره، حتى تطهير آخر شبر من دنس مليشيا الغدر والخيانة.. عاشت قواتنا المسلحة الباسلة حامية للوطن.. وعاش شعبنا السوداني حراً كريماً والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لأسرانا”.

صحيفة السوداني