عضو مجلس السيادة صلاح الدين آدم – ما قدمته القوات المسلحة خلال معركة الكرامة كفيل بإعادة تصنيف وضعية الجيوش بالمنطقة

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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ صلاح الدين آدم تور إن ما قدمه أبناء السودان في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوة المشتركة والمستنفرين من تضحيات وحنكة عسكرية خلال حرب الكرامة الحالية كفيل بإعادة ترتيب وضعية الجيوش فى المنطقة والإقليم .
كما حيا سيادته الشهداء والجرحى والمصابين الذين ضحوا من أجل بقاء السودان موحداً وقوياً بعد أن أفشلوا أكبر مخطط لتغيير سياسي وديمغرافي في السودان حشد له من الإمكانيات المحلية والدولية، مبيناً أن متغيرات الحرب والميدان الآن تسير لصالح القوات المسلحة والوطن.
جاء ذلك لدى تفقده الجمعة برفقة وزيري الصحة الاتحادي والري والموارد المائية، ووالي القضارف جرحى ومصابي العمليات بمستشفى القضارف العسكرى.
وعلى صعيد آخر وعد عضو مجلس السيادة لدى زيارته سجن القضارف بإنشاء مركز تدريب مهني متكامل بمدينة البر الإصلاحية لتدريب وتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين .
من جانبه أوضح مدير قوات السجون بولاية القضارف العميد منتصر عبد الغفار أن عضو مجلس السيادة إطلع على الأوضاع بالسجن حيث أكد دعمه لكافة مشاريع والبرامج الإصلاحية بالسجن، مضيفاً أن مثل هذه الزيارات لها وقع خاص في نفوس النزلاء وتؤكد أن المجتمع في الخارج لم يتخلى عنهم .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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