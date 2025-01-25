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أعلنت القوات المشتركة أن القوات المسلحة والمشتركة والقوات المساندة كبدت مليشيا الدعم السريع الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور صباح الجمعة، وقالت “شنب الأسد تنتصر مجددا على الأوباش”
ونشرت القوات المشتركة على صفحتها بمنصة فيسبوك صباح اليوم “قواتكم المسلحة السودانية وقواتكم المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقوة الشعبية للدفاع عن النفس (قشن) والمقاومة الشعبية وكل أبطال وميارم فاشر السلطان يدحرون مليشيا آل دقلو الإرهابية في أداب العاصي ويكبدونهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
وأضافت ” نطمئنكم بأن فاشر السلطان في أمن وأمان وأن إرادة أهلها وأبطالها أقوي من أن تنكسر أمام مليشيا الجنجويد”، واضافت “ستظل الفاشر قلعة الصمود الأسطوروسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا “.
وختمت القوات المشتركة المنشور بأن مدينة الفاشر “الداخل إليها مفقود والهارب منها مولود”.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر في منشور للقوات المشتركة: “شنب الأسد تنتصر مجددا على الأوباش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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