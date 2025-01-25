في منشور للقوات المشتركة: “شنب الأسد تنتصر مجددا على الأوباش

أعلنت القوات المشتركة أن القوات المسلحة والمشتركة والقوات المساندة كبدت مليشيا الدعم السريع الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور صباح الجمعة، وقالت “شنب الأسد تنتصر مجددا على الأوباش”

ونشرت القوات المشتركة على صفحتها بمنصة فيسبوك صباح اليوم “قواتكم المسلحة السودانية وقواتكم المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقوة الشعبية للدفاع عن النفس (قشن) والمقاومة الشعبية وكل أبطال وميارم فاشر السلطان يدحرون مليشيا آل دقلو الإرهابية في أداب العاصي ويكبدونهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

وأضافت ” نطمئنكم بأن فاشر السلطان في أمن وأمان وأن إرادة أهلها وأبطالها أقوي من أن تنكسر أمام مليشيا الجنجويد”، واضافت “ستظل الفاشر قلعة الصمود الأسطوروسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا “.