مصر.. مقتل عقيد شرطة داخل بنك خلال فض مشاجرة بين مودع وموظف

توفي العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم من قوة مديرية أمن الفيوم، وذلك خلال فض اشتباك نشب داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم، في مصر.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية – في بيان بحسب وسائل إعلام محلية – بأن مديرية أمن الفيوم تلقت بلاغًا من أحد البنوك يفيد بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء وموظفي البنك، وذلك بعد أن طالب العميل بصرف عائده الادخاري قبل موعده المحدد، مما أدى إلى حالة من الهياج لديه.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على العميل المتهور، الذي كان يحمل آلة حادة.

إلا أنه خلال عملية السيطرة، أصاب العميل العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم بآلة حادة كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتله.

ووفق موقع “فيتو”، فإن مرتكب الحادث هو ” مؤمن. م. ع ” محام حر (37 عاماً)، كما أصيب 3 آخرون من أفراد الشرطة بالحادث.

الشرق القطرية