ضبط شخص في الرياض لصدمه مركبة آخر إثر خلاف بينهما

السعودية قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يصدم مركبة إثر خلاف مع قائدها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وذلك حسبما أعلن الأمن العام الجمعة. جريدة الرياض

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