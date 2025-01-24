مشاركة 4 الف معلما ومعلمة في عملية تصحيح امتحانات الشهادة السودانية

رأس أحمد خليفة عمر وزير التربية والتعليم المكلف ببورتسودان الخميس اجتماع اللجنة الفنية لامتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة واستعرض الاجتماع تقريرسيروموقف الامتحانات وأطمأن على الترتيبات والاستعدادات لمرحلتي التصحيح والكنترول. وقدم الوزير شرحا لسير مراحل الامتحانات مشيرا الى استلام اوراق الاجابة وبدء مرحلة تفريغها بمشاركة 300 معلما ومعلمة متوقعا الفراغ منها نهاية الاسبوع المقبل لتبدأ بعدها مرحلة وضع الكود على اوراق الاجابة والتي سيشارك بها 800 معلما. واشارالوزيرالى اهمية الاستعداد لمرحلة التصحيح التي يشارك بها معلمون ومعلمات من كافة ولايات السودان مشددا على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لهم من حيث السكن ومراكز التصحيح مشيدا بجهود ولاية نهر النيل ووزارة التربية والتعليم بها في هذا الجانب ومساهمتها في توفير مقر ادارة الامتحانات والكنترول. فيما اوضح الاستاذ طارق محمود الأمين العام للنقابة العامة لعمال التعليم بالسودان عن مشاركة 4 الف معلما ومعلمة في عملية التصحيح من كافة ولايات السودان وحوجتهم ل 40 مركزا للسكن و12 مركزا لتصحيح المواد ، مشيرا الى تنسيقهم مع ادارة الامتحانات ووزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل منذ السابع عشر من الشهر الجاري مشيدا بتجاوبهم وسعيهم في توفير بيئة مناسبة للمعلمين والمعلمات المشاركين في التصحيح والكنترول. سونا

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