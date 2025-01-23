غيرة حسين فهمي.. قبلة عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام تثير الجدل – فيديو

تسببت قبلة الفنان عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو.

استقبل عبد المجيد عبد الله الفنانة أنغام بحفاوة وترحاب كبير على هامش حفل Joy awards وقبلها على يديها وجبينها، وتدخل الفنان حسين فهمي مازحا ليدفعه على التوقف.

أكدت الفنانة أنغام، أن “المرأة القوية المستقلة لا يحتاجها الرجل”، موضحة “محدش بياخد كل حاجة، فهناك شخصيات في الحياة كان يجب أن يكون لها حدود، ولا تتخطى خارج تلك الحدود، وتعلمت درسا بأن أوزع طاقتي على من يستحق”.

وقالت أنغام، خلال لقاء ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، “الاختيارات الخاطئة واردة في حياة كل الناس، فنحن لسنا مولودين وبجعبتنا وصفة سحرية والجميع يخوض التجربة ومن المحتمل أن أكتر حد حبتيه وأمنتي ليه يطلع حد أو شخص تاني خالص خارج التصورات والتوقعات”.

وتابعت الفنانة أنغام، “هناك رجال في حياتي كأصدقاء بخلاف أبنائي أتعكز عليهم”.

وأضافت “أنا معذبة نفسي واللي حواليا لدي أصدقاء بتعكز عليهم في الحياة، ودول نعمة من ربنا.. وبكلمهم واسالهم مش ضروري يكون زوجي أحيانا يكن صديق أكثر من الاخ”.

https://twitter.com/i/status/1881724723329212683

صدى البلد