شاهد بالفيديو.. فنان الربابة “ود البلة” يطلق أغنية جديدة لقائد درع الشمال (كيكل ما بنقدر أنا غنيت فوق الدرع)

أطلق فنان “الربابة”, السوداني, المعروف ود البلة, أغنية جديدة قام بترديدها وسط حضور عدد كبير من أصدقائها. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر ود البلة, في مقطع فيديو وهو يتغني بأغنيته الجديدة التي نظمها في قائد قوات درع الشمال, أبو عاقلة محمد أحمد الشهير باسم “كيكل”. ويقول الفنان الذي اشتهر بالبكاء أثناء الغناء, في أغنيته التي نالت إعجاب واستحسان الحاضرين: (كيكل ما بنقدر أنا غنيت فوق الدرع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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