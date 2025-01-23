وزير الصحة المكلف بسنار يشيد باستجابة هشام السوباط وتدخلاته بمستسفى سنجة

أشاد وزير الصحة المكلف بسنار د ابراهيم العوض احمد بالاستجابة السريعة لرجل الاعمال ابن مدينة سنجة هشام السوباط واستجابته للتدخل في مستشفى سنجة التعليمي ومستشفى الكلى سنجة بكهربتها بالطاقة البديلة اضافة الى حفر بئر ارتوازية بمستشفى الكلى مشيرا إلى ان حفر هذه البئر سيحل كثير من المشاكل لمرضى الكلى. وثمن ابراهيم مجهودات ابناء سنجة الذين تواصلوا مع الولاية مشيدا بالاعمال الخيرية الكبيرة التي يقوم بها السوباط. هذا وقد وقف وزير الصحة على سير العمل بمستشفى سنجة ومستوى النظافة والخدمات العلاجية المقدمة كما وقف على جاهزية العملية مؤكدا ان المستشفى تسير في اتجاه العمل بطاقتها القصوى. من جهته اوضح المدير الاداري لمستشفى سنجة التعليمي والكلى سنجة ان المستشفيين سيشهدان تطورا كبيرا مشيدا بالتعاون الكبير والتفاعل لابناء سنجة وحرصهم على ان تعود المستشفى افضل مما كانت عليه. سونا

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