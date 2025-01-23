حكت حسناء سودانية, لمتابعيها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, قصة وصفها المتابعون بالملهمة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن القصة التي حكتها الحسناء, توضح ذكاء اليابانيين, في تعاملهم مع السمك, الذي يعد من المأكولات الرئيسية والهامة في اليابان.
وكشفت الناشطة عن الواقعة التي مرت على اليابانيين, بعد أن أصبح السمك, خاملاً وغير نشط, وهو ما أكتشفه المواطنون, بعد طبخه.
وقالت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, أن اليابانيين, قاموا بفكرة ذكية, حيث استعانوا بفرخ من “القرش”, وقاموا بوضعه مع السمك.
وذكرت أن وجود “القرش”, وسط السمك تسبب له في حالة من الخوف وبالتالي زادت حركته بصورة واضحة وهو ما كان يبحث عنه اليابانيين.
وأكدت الحسناء في ختام حديثها أن العبرة من القصة هو أن الخوف قد يكون دافع للانتاج والعمل, كما ربطت القصة بحال السودانيين, مع الحرب والتي قد تكون عظة ودرس هام لهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تحكي قصة ملهمة عن ذكاء اليابانيين مع تربية السمك وإعادة نشاطه وتكشف العبرة الحقيقية من القصة وتربطها بحال السودانيين مع الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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