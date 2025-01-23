مبادرة شعبية “شكراً شعب وحكومة مصر”

أعلن رئيس رابطة الشعوب السودانية الفريق م. عمر نمر عن انطلاق المبادرة الشعبية لشكر شعب وحكومة مصر تحت شعار “شكراً مصر، شكراً السيسي” خلال شهر فبراير 2025. تأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية السودانية والسفارة المصرية في بورتسودان، وذلك تعبيراً عن الامتنان للجهود التي بذلتها مصر لدعم الشعب السوداني في الأوقات الصعبة.

تتمثل انطلاقة المبادرة في تنظيم مواكب جماهيرية تشارك فيها جميع فئات الشعب السوداني، حيث ستجوب هذه المواكب شوارع مدينة بورتسودان وتتجه نحو السفارة المصرية. ويأمل المنظمون أن تعكس هذه الفعالية عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين السوداني والمصري، وتعبر عن تقدير الشعب السوداني لموقف الحكومة المصرية الداعم في الأزمات.

تدعو الرابطة جميع المواطنين للمشاركة في هذه الفعالية الوطنية لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.

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