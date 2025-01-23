أسد يهاجم باكستانياً بسبب تيك توك

تعرض رجل باكستاني للهجوم من أسد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، بعد أن دخل قفصه لتصوير فيديو تيك توك.

كان الرجل يحاول تصوير تيك توك مع الأسد في مزرعة خاصة لتربية حيوانات بإقليم البنجاب في باكستان، وفقاً لما ذكرته صحيفة ترابيون إكسبريس نيوز.

ووقعت الحادثة عندما دخل القفص بدون إذن من مالك المزرعة، وحاول الاقتراب من الأسد وهو يحمل هاتفه.

وقد هاجمه الأسد فوراً، ما تسبب له بإصابات خطرة في وجهه وكتفه وذراعه.

قام مالك المزرعة بإنقاذه ونقله إلى مستشفى قريب، حيث يتلقى العلاج.

لقد دفعت هذه الحادثة إدارة الحياة البرية في البنجاب إلى إصدار إجراءات ضد مالك المزرعة.

ويُعد الاحتفاظ بالقطط البرية كحيوانات أليفة ليس أمراً نادراً في باكستان، حيث يُعرف أن رجال الأعمال الأثرياء يديرون حدائق حيوانات خاصة وأحياناً يعرضون الحيوانات للجمهور.وتأتي هذه الواقعة بعد أسبوع من قيام حكومة البنجاب بإجراء تعديلات على قانون الحياة البرية لعام 1974 لتنظيم ملكية وإدارة الحيوانات البرية مثل الأسود والنمور.

تشمل التعديلات حظر الاحتفاظ بهذه الحيوانات في المناطق الحضرية ومنع تصوير مقاطع فيديو على تيك توك أو أي فيديوهات أخرى مع الحيوانات البرية.

وسيواجه المخالفون لقوانين حماية الحياة البرية غرامات تصل إلى 500 ألف روبية باكستانية (حوالي 1450 جنيهاً إسترلينياً).

صحيفة الخليج