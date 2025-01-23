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انتزع ضابط سوداني, برتبة “ملازم” اعجاب واحترام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد موقفه الجميل الذي أقدم عليه.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الضابط وهو يناشد المواطنين بمساعدته على إعادة طفل كان معه بالسيارة لأهله الذين نزحوا من منطقة “الشكابة”, القريبة من ود مدني.
وحكى الضابط في حديثه أمام جمع غفير من الناس قصة الطفل الذي كان يعمل على مساعدة والدته وشقيقته من خلال عمله في بيع الماء.
وذكر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن أسرته نزحت لمكان لا يعلمه بعد ارتفاع أصوات الرصاص مناشداً الجميع بمساعدته على معرفة مكانهم حتى يتمكن إعادة الإبن لهم.
وطمأن الضابط الطفل بأنه سيكون تحت حمايته وبمثابة الأخ الصغير له وسط اعجاب الحاضرين الذين أشادوا به.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ضابط سوداني ينتزع اعجاب واحترام المتابعين بعد اجتهاده الكبير في إعادة طفل تاه عن أسرته ويعلن عن تبنيه حتى يظهر أهله (من الليلة هو أخوي الصغير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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