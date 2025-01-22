الأمم المتحدة: نشعر بقلق على سلامة المدنيين في الفاشر وسط الحديث عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سلامة المدنيين في مدينة الفاشر بشمال دارفور، وسط تقارير عن هجوم وشيك تخطط له قوات الدعم السريع. ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، في ظل تصاعد أعمال العنف في الإقليم الذي يعاني منذ سنوات من النزاعات المسلحة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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