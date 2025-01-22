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الأمم المتحدة: نشعر بقلق على سلامة المدنيين في الفاشر وسط الحديث عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع

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هبة علي 0 تبليغ

  • الأمم المتحدة: نشعر بقلق على سلامة المدنيين في الفاشر وسط الحديث عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع 1/2
  • الأمم المتحدة: نشعر بقلق على سلامة المدنيين في الفاشر وسط الحديث عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع 2/2

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سلامة المدنيين في مدينة الفاشر بشمال دارفور، وسط تقارير عن هجوم وشيك تخطط له قوات الدعم السريع. ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، في ظل تصاعد أعمال العنف في الإقليم الذي يعاني منذ سنوات من النزاعات المسلحة.

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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