“يونان” الفيلم العربي الوحيد المشارك بمسابقة مهرجان برلين الرسمية

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار فيلم “يونان” للمخرج أمير فخر الدين ليكون الفيلم العربي الوحيد الذي ينافس بالمسابقة الرسمية في دورته الخامسة والسبعين المقررة خلال الفترة من 13 إلى 23 فبراير المقبل.

الفيلم إنتاج مشترك بين ألمانيا وكندا بالمشاركة مع فرنسا وإيطاليا وفلسطين، مع طاقم عمل ونجوم كبار من أنحاء العالم.

وذكرت الشركة الموزعة للفيلم – في بيان اليوم الثلاثاء- أن العمل تأليف وإخراج ومونتاج الحائز على جوائز عديدة أمير فخر الدين، ويضم فريق التمثيل الممثل والمخرج والمنتج اللبناني الشهير جورج خباز، مع الممثلة الألمانية الكبيرة هانا شيغولا، بالإضافة إلى الممثل الفلسطيني علي سليمان المعروف بأدوار البطولة في أفلام 200 متر (2020) والجنة الآن (2005) الذي ترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

تدور أحداث الفيلم على جزيرة نائية، حيث يبحث منير (جورج خباز) عن العزلة للتأمل في خطوته الأخيرة، فيجد العزاء في الوجود الهادئ لفاليسكا (هانا شيغولا) التي أشعلت شفقتها إرادته المتلاشية للعيش.

أمير فخر الدين كاتب ومخرج سينمائي سوري مقيم في هامبورج، ألمانيا، و”يونان” هو الفيلم الثاني في ثلاثية فخر الدين المخطط لها بعنوان وطن.

بوابة روز اليوسف