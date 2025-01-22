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بينهم جنوب سودانيين.. جنود بالجيش يبثون فيديو لعملية إجلاء مواطنين بمنطقة المربعات جنوب أم درمان

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • بينهم جنوب سودانيين.. جنود بالجيش يبثون فيديو لعملية إجلاء مواطنين بمنطقة المربعات جنوب أم درمان 1/2
  • بينهم جنوب سودانيين.. جنود بالجيش يبثون فيديو لعملية إجلاء مواطنين بمنطقة المربعات جنوب أم درمان 2/2

من بينهم مواطنين أجانب من دولة جنوب السودان.. جنود بالجيش يبثون فيديو لعملية إجلاء مواطنين بمنطقة المربعات جنوب أم درمان.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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