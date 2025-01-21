شاهد بالفيديو.. ظهور جديد لعبد الرحيم دقلو وسط الجنود بمعارك الصحراء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين, الذين قاموا بمشاركته على نطاق. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع حمل ظهور جديد لقائد ثاني قوات الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو. وظهر “دقلو”, وهو وسط الجنود ويحمل السلاح خلال إحدى معارك الصحراء بمناطق دارفور, التي تشهد معارك ضارية بين الجيش, وقوات الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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