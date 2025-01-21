شاهد بالفيديو.. في استفتاء تم نقله على الهواء مباشرة.. الجوهرة السودانية يفوز بجائزة أفضل محترف في الدوري الليبي

خطف لاعب سوداني, لقب أفضل لاعب محترف في الدوري الليبي, بعد استفتاء تم بثه على قناة الرياضية الليبية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلنت اللجنة خلال البرنامج الذي تم بثه على الهواء مباشرة فوز مهاجم صقور الجديان, ونادي المريخ السابق الجزولي نوح, بالجائزة. ويعد اللاعب الملقب بالجوهرة, من أفضل المواهب السودانية الصاعدة, حيث تعاقد معه نادي النصري الليبي, والذي حقق معه لقب الدوري, قبل أن ينتقل هذا العام لنادي الأهلي طرابلس. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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