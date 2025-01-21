مقتل وإصابة(7)مدنيين اليوم بقصف المليشيا المتمردة للاسكان الحارة(75) بكرري

أدى قصف المليشيا المتمردة الممنهج ضد المواطنين المدنيين بمحلية كرري بالاسكان الحارة ال(75) صباح اليوم ، إلى وفاة مواطن وأصابة(٦) آخرين أصابات متفاوتة بينهم طفل لم يتجاوز ال(6) سنوات وتم أسعاف الحرحى إلى مستشفي سواعد التخصصي التعليمي.

كما استشهد مواطن في قصف تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس في الحارات ١٥،١٢،٢٥ وأصيب(٣٣) آخرين برايش دانات في مواضع متفرقة تم أسعاف(11) منهم إلى مستشفى النو التعليمي لتلقي العلاج.

وأدان دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف الاستهداف المستمر والممنهج للمدنيين العزل بالمناطق الآمنة بولاية الخرطوم.

سونا