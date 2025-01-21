اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حظر تجوال بمدني

0 نشر
هبة علي 0 تبليغ

  • حظر تجوال بمدني 1/2
  • حظر تجوال بمدني 2/2

أصدر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أمر طوارئ رقم 1 لسنة 2025م بحظر التجوال بمدينة مدني خلال الفترة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً.

ووجه الأمر الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ فوراً

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر حظر تجوال بمدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا