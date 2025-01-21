قال القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول إن الحوار السياسي السوداني -السوداني هو المخرج للبلاد.

وأضاف أردول في تغريدة على منصة إكس “أثبتت التجارب أن العمل والمبادرات الخارجية لا يحالفها النجاح ويظل عمل معزول عن نبض الجماهير، دعوتنا لكافة الأطراف السياسية والمجتمعية أن نجهز أنفسنا للعمل الوطني الداخلي “.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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