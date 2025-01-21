مي عمر لزوجها: أنت صخرتي وقوتي وأعظم نعمة لي

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها لحظات خاصة من حضورها حفل Joy Awards 2025 برفقة زوجها المخرج محمد سامي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ظهرت مي في الصور بفستان أنيق وجذاب، بينما ظهر محمد سامي بإطلالة كلاسيكية، حيث التقطا العديد من الصور التي عكست أجواء الحفل ورومانسيتهما.

وعلّقت مي على الصور بكلمات مليئة بالحب والامتنان، قائلة:

“أنت صخرتي وقوتي وأعظم نعمة لي.. الحياة تعني الكثير لأنك فيها.”

صدى البلد