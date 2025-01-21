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شاركت الفنانة مي عمر جمهورها لحظات خاصة من حضورها حفل Joy Awards 2025 برفقة زوجها المخرج محمد سامي، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.
ظهرت مي في الصور بفستان أنيق وجذاب، بينما ظهر محمد سامي بإطلالة كلاسيكية، حيث التقطا العديد من الصور التي عكست أجواء الحفل ورومانسيتهما.
وعلّقت مي على الصور بكلمات مليئة بالحب والامتنان، قائلة:
“أنت صخرتي وقوتي وأعظم نعمة لي.. الحياة تعني الكثير لأنك فيها.”
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر لزوجها: أنت صخرتي وقوتي وأعظم نعمة لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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