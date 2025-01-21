أنشيلوتي يرد على أنباء رحيله: سأقول وداعا مع بيريز

ردَّ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على التقارير التي خرجت بإنهاء ارتباطه بالميرنجي في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت تقارير إسبانية، أمس الإثنين، أن أنشيلوتي قرر الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم، بغض النظر عن النتائج التي سيحققها مع الفريق في الأشهر المقبل.

وجاء ذلك رغم أن عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد ينتهي في يونيو/حزيران 2026.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي لمباراة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا: “أريد أن أكون واضحًا جدًا: موعد خروجي من هذا النادي لن أقرره أنا أبدًا أبدًا في حياتي.. سيأتي ذلك اليوم في وقت ما، لكن لا أعرف متى. ولن أكون أنا من يقرره”.

وأضاف “قد يكون هذا الأمر غدًا بعد مباراة سالزبورج (يضحك). بعد عام.. أو 5 أعوام… فلورنتينو سيبقى هنا لـ4 أعوام أخرى وهدفي أن أصل إلى تلك السنوات الأربع ثم يمكننا قول وداعًا معًا (يضحك)!”.

وأضاف: “مباراة سالزبورج مهمة، بالطبع، لأننا نقترب من إغلاق مرحلة المجموعات. يجب أن نحصد كل ما يمكننا، ونرى. مباراة الغد حيوية. سنحاول اللعب بشكل جيد كما فعلنا أمام لاس بالماس”.

وتابع: “لا توجد الكثير من الفرص كي نكون بين أول 8 في دوري الأبطال، لكن السبيل الوحيد هو الفوز بالمباراتين المتبقيتين. إذا اضطررنا للعب الدور الإضافي، سنقدم 100%. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجدول سيكون أكثر صعوبة، لكننا معتادون على ذلك”.

وواصل: “من الصعب قول نسبة جاهزية الفريق الآن. على المستوى الهجومي، نقدم أداءً جيدًا جدًا، لكن علينا تحسين الدفاع بشكل كبير. هذا مفتاح النجاح هذا الموسم. إذا قمنا بذلك، سننافس حتى النهاية في جميع المسابقات”.

هل يشعر بعدم التقدير؟

وبشأن عدم حصوله على التقدير في ريال مدريد، رد أنشيلوتي: “لا أعتقد ذلك. أشعر بأنني محبوب جدًا من جميع الجوانب: الجماهير، النادي، الإعلام. أحيانًا يكون هناك بعض المبالغة، لكن كما قلت سابقًا، أريد أن أكون موضوعيًا. لا أكثر. سأستمر في طريقتي”.

وأكمل: “في البداية كان مبابي يبدل مركزه كثيرًا مع فينيسيوس؛ لأن فيني يحب أيضًا اللعب في العمق. ولكن مع مرور الوقت… أصبح هذا أقل”.

وأوضح “بيلينجهام أصبح يتحرك بحرية أكثر، وكل شيء بدأ يتحسن. لا تُسجل الأهداف من الأطراف؛ يمكن ذلك، لكنك تحتاج إلى لمسات أكثر. إذا لعبت في العمق، يكفيك حركة واحدة ولمسة واحدة. وهذا ما فعله مبابي مرات عديدة. لأن أبرز مميزاته هي تحركاته الذكية”.

وسئل أنشيلوتي “مبابي يقول إن أحد مشكلاته أنه كان يفكر كثيرًا داخل الملعب”، ورد المخضرم الإيطالي: “وما الحل؟ أن يفكر أقل (يضحك). يجب أن تعود للأساسيات في مثل هذه الحالات. عندما لا يستطيع اللاعب تقديم أفضل مستوياته، يعقد الأمور. وهذا خطأ. يجب أن تبسط الأمور، لا تعقدها”.

وقيل لأنشيلوتي: “هل تشعر بالغيرة من جوارديولا لأنكما بدأتم الموسم بشكل مشابه مع الإصابات والغيابات، لكن السيتي يشتري لاعبين؟”.

وأجاب: “لا.. على الإطلاق. لدينا فريق مكتمل جدًا، ومع الأخذ بعين الاعتبار ما حدث الموسم الماضي، عندما رفعت الإصابات مستوى الالتزام، وجدنا الإلهام. نحن مستعدون لهذا الموسم”.

وختم: “لا يزال من الصعب الحكم على النظام الجديد لدوري الأبطال، لعب مباراتين إضافيتين يجعلني أعترض قليلاً، ولكن هذا أمر جديد وعندما يأتي شيء جديد، عليك تقييمه بهدوء. بعد هاتين المباراتين، سنقيم الأمور بشكل أفضل”.

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