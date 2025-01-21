تشغيل جوازات مدني خلال أربعة أسابيع

فريق خالد حسان، مدير عام الشرطة، يتعهد بتشغيل مصنع للجوازات في ودمدني خلال أربع أسابيع. قام الفريق حسان بزيارة ودمدني حيث استقبلته شخصيات حكومية بارزة، بما في ذلك والي الجزيرة، الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير، ومدير شرطة ولاية الجزيرة، اللواء عبد الإله محمد علي. خلال الزيارة، تعهد حسان بدعم قوات الشرطة في ولاية الجزيرة وتمين المرافق العامة والأحياء. وأكد على أن مصنع الجوازات سوف يبدأ العمل خلال أربع أسابيع مع توفير الدعم اللازم من العربات والمعنيات.

فيما أوضح مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء عبد الإله محمد علي بان ضباط وافراد شرطة ولاية الجزيرة شركاء في عملية تحرير مدينة ودمدني.. وأكد بان شرطة ولاية الجزيرة جاهزة لتأمين مدينة ودمدني.

يذكر أن دعم رئاسة الشرطة السودانية الذي وصل ولاية الجزيرة، شمل ٣٠ عربة دورية.. و١٥ موتر و ٣ دفارات.. بجانب كميات من الأسلحة والذخيرة وأجهزة الاتصال ومواد غذائية لافراد الشرطة.

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