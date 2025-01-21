الجيش يصد هجوم على معسكره بالعليفون ويكبد المليشيا خسائر في الأرواح

الجيش السودان - قوات خاصة صد الجيش السوداني، هجومًا عنيفًا شنّته مليشيا الدعم السريع على معسكره في منطقة العليفون شرقي العاصمة الخرطوم. وأفادت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تمكنت من التصدي للهجوم وإلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف المليشيا، مشيرة إلى استمرار عمليات التمشيط في المنطقة لتأمينها ومنع أي محاولات تسلل أخرى.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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