وفد قافلة الدعم والاسناد لود مدني يقف على احوال قوات الجمارك بالولاية

تفقد وفد قافلة الدعم والاسناد برئاسة السيد العميد بابكر محمد قسم الله أمين. عام صندوق مال الخدمات والسيد العقيد دكتور. سعد موسى محمد دائرة الإعلام والعلاقات العامة والمقدم حافظ عبدالرحمن دائرة الاستخبارات والمقدم حسن نورين والرائد أحمد عبد الجليل تفقدوا أحوال القوة بإدارة جمارك ولاية الجزيرة بمدينة ودمدني ووقفوا على حجم الدمار والخراب الذي قامت به مليشيات الدعم السريع المتمردة لتخريب البنية التحتية وتدمير مؤسسات الدولة.

وذلك ضمن برنامج الدعم العيني والاسناد الذي قدمته قوات الجمارك لقوات الشعب المسلحة والقوات المساندة لها عقب تحرير مدينة ود مدني.

وأكد السيد العميد بابكر أن الزيارة تأتي بغرض الوقوف ميدانيا على حجم الاضرار وتفقد احوال الزملاء المرابطين بالإدارة منذ أيام التحرير مهنئا بالانتصارات ومقدما لهم دعما عينيا وماديا واستمع إلى شرح ضافي عن الأحوال.

وأكد العميد بابكراهتمام مديرعام قوات الجمارك بجمارك ولاية الجزيرة لتباشر اعمالها في أقرب وقت وذلك بتكوين لجنة زارت الجمارك ومكافحة التهريب والميناء الجاف لتحدد الاحتياجات وتوفيرها على وجه السرعة.

كما تمت زيارة لأسرة الشهيد الرائد النذير محمد زين شهيد معركة الكرامة والذي لقى ربه وهو يدافع عن أهل الجزيرة وعن أرضها،في متحرك المناقل قائداً لقوات العمل الخاص.