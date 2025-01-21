القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ترد على تهديدات مليشيا الدعم السريع

دعت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الجرائم المستمرة التي ترتكبها مليشيا الجنجويد ضد المدنيين الأبرياء، كما دعت القوة في بيان لها بتاريخ اليوم الي بذل المزيد من الجهود لتوثيق جرائم مليشيا الدعم السريع التي قالت إنها يتم تنفيذها بدعم إماراتي ومرتزقة دوليين مما بات ذلك يمثل تهديدًا عابرًا للحدود ومزعزعا لإستقرار المنطقة والعالم بأسره، وأكد البيان ان القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح و الجيش السوداني والمقاومة الشعبية في الفاشر، على أهبة الإستعداد لمواجهة أي محاولة جديدة من المليشيا للإقتراب من المدينة، وستتم مواجهتها بقوة وحسم.

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