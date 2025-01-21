بأكثر من ستة ملايين دولار، الصحة بالشمالية تكشف عن إنشاء مستشفى مرجعي للأطفال بدنقلا،،،

كشف مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية الوزير المكلف، د. ساتي حسن ساتي، عن إنشاء مستشفى مرجعي للأطفال بمدينة دنقلا، حاضرة الولاية الشمالية، بتكلفة كلية تزيد على ستة ملايين دولار، بدعم من رجل البر والإحسان الأستاذ محمد زيادة بدولة قطر الشقيقة. مشيرًا إلى أن المستشفى سيكون إضافة حقيقية للخدمات الطبية والتشخيصية والرعاية الصحية للأطفال، إلى جانب ما سيحققه من دعم كبير للنظام الصحي بالولاية.

وقال وزير الصحة بالشمالية، إن مستشفى الأطفال بمدينة دنقلا يأتي في إطار مجهودات رجل البر والإحسان الأستاذ محمد زيادة بدولة قطر ودعمه المتواصل للقطاع الصحي بالولاية، ناقلًا تحايا حكومة السودان وشعبه وحكومة الولاية ومواطنيها لرجل البر والإحسان محمد زيادة ودولة قطر الشقيقة حكومةً وشعبًا. مؤكداً أن زيارته لدولة قطر الشقيقة ولقاءه بعدد من المسؤولين القطريين وقيادات العمل الطوعي تأتي في إطار مساعيه الرامية لدعم وتطوير النظام الصحي بالولاية.

من جانبه، أعلن رجل البر والإحسان الأستاذ محمد زيادة بدولة قطر الشقيقة عن مواصلة دعمه اللامحدود للمرافق الصحية بالولاية الشمالية، لافتًا إلى أنه سيظل داعمًا لحكومة الولاية ووزارة الصحة لبرامج ومشروعات التنمية المستدامة التي تدعم المواطنين. مشيدًا باهتمام حكومة الولاية ووزارة الصحة ووقفتهم الكبيرة وإسنادهم للقطاع الصحي خدمةً للمواطنين. وجدد زيادة ثقته الكبيرة في القيادة الرشيدة التي يتمتع بها وزير الصحة بالشمالية، د. ساتي حسن ساتي، وزملائه في النهوض بالقطاع الصحي وتطويره.

هذا، وكان مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية الوزير المكلف، د. ساتي حسن ساتي، قد التقى برجل البر والإحسان الأستاذ محمد زيادة بمكتبه بدولة قطر الشقيقة. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة إنسان الولاية في المجال الصحي، وشدد الجانبان على ضرورة وأهمية التعاون المثمر لما يخدم المصلحة العامة. وتسلم رجل البر والإحسان، أ. محمد زيادة، نسخة من خريطة وهيكل مستشفى الأطفال المرجعي المزمع إنشاؤه بمدينة دنقلا خلال الفترة المقبلة.