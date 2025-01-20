تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية بعد تداوله على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي خطف الأضواء الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” وهي جالسة بمزاج عالي داخل أحد المنتجعات السياحية بمدينة بورتسودان. وكانت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, قد سافرت إلى السودان, في زيارة بعد الهدف منها دعم القوات المسلحة, بعد تحريرها لمدينة ود مدني, حاضرة ولاية الجزيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إتكاءة الفنانة ندى القلعة بأحد المنتجعات السياحية ببورتسودان تخطف الأضواء على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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