أحمد سعد يتصدر “يوتيوب ترند” بـ 6 أغنيات من ألبومه الجديد «حبيبنا»

تصدر النجم أحمد سعد الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب خلال الساعات الماضية بعد طرح ألبوم «حبيبنا» وظهوره اللافت في حفل Joy Awards 2025 بالمملكة العربية السعودية أمس السبت. حقق سعد انتشارا كبيرا على مدار الساعات الماضية بألبومه الجديد “حبيبنا” الذي أطلقه يوم الأربعاء الماضي على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتصدر أحمد سعد الترند على موقع يوتيوب بست أغنيات دفعة واحدة من ألبوم حبيبنا بعد أن أطلق الألبوم المكون من ٩ أغنيات في يوم واحد. وتواجدت بقائمة “يوتيوب تريند” أغنيات “بسيط، وتيجي نحارب، عايز سلامتك، عمري اللي فات، أنا مشيت ولوجيت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنيات بشكل كبير على حساباتهم الشخصية كما انتشرت مجموعة كبيرة من المقاطع على تطبيق تيك توك محققة ملايين المشاهدات.

بوابة الأهرام