- 1/3
- 2/3
- 3/3
تصدر النجم أحمد سعد الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب خلال الساعات الماضية بعد طرح ألبوم «حبيبنا» وظهوره اللافت في حفل Joy Awards 2025 بالمملكة العربية السعودية أمس السبت. حقق سعد انتشارا كبيرا على مدار الساعات الماضية بألبومه الجديد “حبيبنا” الذي أطلقه يوم الأربعاء الماضي على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.
وتصدر أحمد سعد الترند على موقع يوتيوب بست أغنيات دفعة واحدة من ألبوم حبيبنا بعد أن أطلق الألبوم المكون من ٩ أغنيات في يوم واحد. وتواجدت بقائمة “يوتيوب تريند” أغنيات “بسيط، وتيجي نحارب، عايز سلامتك، عمري اللي فات، أنا مشيت ولوجيت.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنيات بشكل كبير على حساباتهم الشخصية كما انتشرت مجموعة كبيرة من المقاطع على تطبيق تيك توك محققة ملايين المشاهدات.
بوابة الأهرام
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يتصدر “يوتيوب ترند” بـ 6 أغنيات من ألبومه الجديد «حبيبنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.