بنك الخرطوم أول مصرف يعود للعمل بعد تحرير مدني

بنك الخرطوم يكتب التاريخ! ويتولى زمام المبادرة، بتشريف والي ولاية الجزيرة وحاكم النيل الأزرق وقائد الفرقة الأولى مشاة والقائد الثاني، ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات العامة وأمين حكومة ولاية الجزيرة، وبحضور عدد من مديري الإدارات وموظفي البنك؛ تمت اليوم إعادة تشغيل فرع #مدني “السني” -كأول فرع مصرفي يعود للعمل بعد تحرير المدينة- تلبية لاحتياجات عملائنا في ولاية الجزيرة، لنؤكد على ريادتنا القطاع المصرفي، والتزامنا بخدمة الوطن والمواطن، ونكون شريككم الأفضل في الماضي والحاضر والمستقبل، نسعد بخدمتكم. حفظ الله السودان وأهله

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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