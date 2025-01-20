شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ندى القلعة تستعرض جمالها داخل البحر والجمهور يسخر ويشبهها بالمطربة شهد أزهري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديثاً للفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سيدة الغناء السوداني, بالثوب السوداني, الأنيق وهي تستعرض جمالها داخل البحر. https://fb.watch/xeauhU8Fas/ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي اهتم بفيديو الفنانة, وانقسمت التعليقات ما بين متغزلة وساخرة, حيث وصفها جمهورها ومحبيها بالأنيقة والمحافظة على جمالها. بينما سخر قلة من الجمهور وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من ظهورها في البحر, حيث شبهوها بالفنانة شهد أزهري, عندما ظهرت في مقطع فيديو مماثل من البحر أيضاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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