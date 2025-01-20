تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لأحد الضباط, عرض من خلاله مكافأة عبارة عن سيارة فخمة “بوكسي”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أقسم الضابط برتبة رائد, بتسليم السيارة التي لوح بمفاتيحها وهو واقف أماماً, بتسليمها لمن بأتي بالقائد الميداني للدعم السريع “شارون”. https://www.facebook.com/reel/976912277674894 الجدير بالذكر أن “شارون”, كان قد أشعل غضب المواطنين بالسودان, بعدظهوره في مقطع فيديو وهو يشد شيخ من لحيته بطريقة مهينة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من داخل ولاية الجزيرة.. ضابط سوداني يعرض مكافأة كبيرة عبارة عن سيارة “بوكسي” فخم لمن يأتي بــ(شارون) الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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