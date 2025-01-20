تقرير بي بي سي عن أطباء الفاشر: الأطباء تحت الحصار: “التقطنا هذه الصورة خوفًا من أن تكون الأخيرة لنا”

‏الدكتور مصطفى علي عبد الرحمن إبو وزملاؤه يجرون العمليات الجراحية بشجاعة وسط قصف متزايد في المستشفى الوحيد المتبقي في الفاشر، المدينة التي تخضع لحصار منذ تسعة أشهر في منطقة دارفور الغربية بالسودان.

‏خلال الشهر الماضي، سجل المستشفى 28 حالة وفاة وأكثر من 50 إصابة بين الموظفين والمرضى بسبب القصف العنيف. وهذا هو أعلى عدد من الإصابات يُسجل في شهر واحد منذ بدء الحصار.

‏قال الدكتور إبو، وهو دارفوري يعيش في الفاشر منذ عام 2011، لـ”بي بي سي”: “الهجمات المستمرة على مستشفى السعودية تصاعدت بشكل كبير وأصبحت جزءًا من حياتنا اليومية”.

‏وأضاف أن أكثر الأيام رعبًا كان عندما كان فريق من الأطباء يجري عملية قيصرية طارئة أثناء بدء القصف – مما شكل تجربة قريبة من الموت لهم جميعًا.

‏”أصابت القذيفة الأولى جدار المستشفى الخارجي… ثم أصابت قذيفة أخرى غرفة العمليات في قسم التوليد، مما أدى إلى تضرر المولد الكهربائي وانقطاع التيار الكهربائي، تاركًا الغرفة في ظلام دامس”، قال الدكتور.

‏لم يكن أمام الفريق الجراحي خيار سوى استخدام ضوء الهواتف المحمولة لإكمال العملية التي استغرقت ساعتين.

‏انهارت أجزاء من المبنى وامتلأت الغرفة بالغبار مع تناثر الشظايا في كل مكان.

‏ووصف الدكتور خطاب محمد، الذي كان يقود العملية، المخاطر قائلاً: “كانت الأوضاع سيئة للغاية، ولم تعد البيئة معقمة”.

‏وقال الطبيب البالغ من العمر 29 عامًا: “بعد أن تأكدنا من سلامتنا وسلامة المريضة من الشظايا، قمنا بتنظيفها واستبدال ملابسنا الجراحية لأنها كانت مغطاة بالغبار، ثم واصلنا العملية”، مضيفًا أن المريضة كانت معرضة لخطر الوفاة بسبب المضاعفات.

‏بعد نجاحهم في توليد الطفل، نقل الأطباء الأم والمولود إلى غرفة أخرى للتعافي ثم اجتمعوا لالتقاط صورة جماعية.

‏كانت الصورة شهادة على بقائهم على قيد الحياة، لكن الدكتور محمد أضاف: “اعتقدت أنها قد تكون صورتنا الأخيرة، معتقدًا أن قذيفة أخرى قد تصيب نفس المكان وتقتلنا جميعًا”.

‏واصلوا إجراء عمليتين جراحيتين طارئتين لإنقاذ الحياة في ذلك اليوم.

‏‐——-

‏مستشفى السعودية، الذي تديره وزارة الصحة ويموله منظمات غير حكومية والأمم المتحدة وأطباء بلا حدود، فهو متخصص في أمراض النساء والتوليد، لكنه الآن يقدم جميع الخدمات الطبية – وهو المكان الوحيد في ولاية شمال دارفور الذي يمتلك القدرة على إجراء العمليات الجراحية.

‏وسط نقص في الإمدادات الطبية والمعدات والكوادر، يواجه مستشفى السعودية “وضعًا مفجعًا ينتهك جميع القوانين والقيم الإنسانية والدولية”، حسبما قال مديره الطبي، الدكتور مدثر إبراهيم سليمان، البالغ من العمر 28 عامًا، لـ”بي بي سي”.

‏وأضاف متحدثًا عن القصف الأخير: “كانت النساء الحوامل والأطفال والموظفون في حالة من الصدمة والشلل، وأصيب بعض الأشخاص وتم إخراجهم من تحت الأنقاض.”

‏”كل الظروف الحالية تدفعنا للتفكير في التوقف عن العمل، لكن النساء والأطفال لا يملكون مكانًا آخر لإنقاذ حياتهم سوى هذا المستشفى”، قال.

‏”موظفو المستشفى يقومون بالمستحيل لإنقاذ الأرواح.”

‏————

‏هؤلاء الأطباء – معظمهم من خريجي جامعة الفاشر – لم يغادروا منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023.

‏اعترف الدكتور إبو بأن زملاءه – الذين يبلغ عددهم 35 طبيبًا و60 ممرضًا في مستشفى السعودية – هم الذين يشجعونه على الاستمرار.

‏وقال: “نفقد أشخاصًا كل يوم، والمكاتب والغرف تُدمر، لكن بفضل عزيمة الشباب العاملين، نواصل المثابرة.”

‏”نستمد صمودنا من سكان الفاشر – نحن أبناؤها وخريجو جامعة الفاشر.”

صفحة عائشة الماجدي