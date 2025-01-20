قال المهندس حذيفة البلول رئيس حركة النضال الثورية أن الاستهداف المباشر للبنية التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة يؤكد بلا شك فشل دعاويها في بداية الحرب ان حربها من أجل الديمقراطية. وأضاف البلول في تصريح (لسونا) ان المليشيا أصبحت تكثف في ضرباتها التي تستهدف البنية التحتية كما تم في قصفها لمحطة الشوك التحويلية التي أخرجت مدن سنار وكسلا والقضارف خارج الخدمة. وأشار إلى أن هذه المليشيا بتلقيها الهزائم في سنار ومدني والفاشر والخرطوم فقدت البوصلة وعمدت في استهداف المواطن بصورة مباشرة بمسيراتها بعد ان فقدت الأرض ولا شك أن هذه مؤشرات النهاية. سونا

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حركة النضال الثورية: استهداف المليشيا للبنية التحية أفشل دعاويها بأن حربها من اجل الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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