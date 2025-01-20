محطة المنارة أم درمان تُعاود ضَـخ المياه

ضَخّت فجر اليوم محطة المنارة في أم درمان، المياه، عقب وصول مولدات الطاقة التي جُلبت لمحطة المنارة من قوات الشعب المسلحة.

وتَـمّ سحب المياه من النيل وتغذية المحطة، ووصلت المياه إلى محلية كرري في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

الجدير بالذكر، أنّه عقب توجيه والي ولاية الخرطوم بإعادة إدخال عدد من الآبار الجوفية إلى الخدمة مجدداً، شهدت بعض أحياء أم درمان عودة المياه إليها، عقب انقطاع دام (6) أيام، بسبب انقطاع الكهرباء إثر قصف المليشيا لمحطات كهرباء سد مروي بواسطة المسيرات. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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