نجوم الفن ينعون والد ياسمين عبد العزيز

صدمة وحزن كبيرين أصابا الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد سماع خبر وفاة والدها ، الذي زاد من إحساسها بفقده بعد اعتياد غير محبب لها على عدم تواجده معها وفي حياتها قبل مماته، في شعور آلمها بشدة لأنها كان من الممكن قبل وفاته ان تراه او حتى تتصل به هاتفيا انما الان وبعد وفاته أحست فعليا بفراقه بلا عودة او سماع ولو همس صوتي بمكالمة تليفونية عابرة.

وحرص الفنان أحمد العوضي على نعى والد الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضي عبر حسابه على فيس بوك :”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ – توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الغالي (محمد عبد العزيز) والد الغالية ياسمين عبد العزيز. أتقدم بالتعازي ونسأل الله ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وحرص أيضا المؤلف عمرو محمود ياسين، على تقديم النعي لوالد الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “بكل الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الصديقة العزيزة الفنانة ياسمين عبدالعزيز في وفاة والدها الكريم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومن أبرز النجوم الذى حرصوا على نعى والد ياسمين عبد العزيز هو الفنان تامر حسني،حيث كتب منشوراَ عبر خاصية الاستوري إنستجرام.

وقال تامر حسني: “الله يرحمه ويحسن إليه ربنا يصبر قلبك يا ياسمين راح عند اللي أحن من الدنيا كلها عليه نسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة”.

وعلق أيضا عدد من النجوم على منشور ياسمين عبد العزيز بعد أعلنها خبر الوفاة داعيين له بالرحمة والمغفرة للراحل ، ومن أبرزهم نادية الجندي ، كريم عبد العزيز، بشري ، حنان ترك ، أحمد فهيم ، رانيا محمود ياسين.

صدى البلد