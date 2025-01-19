القوات المسلحة بالتنسيق مع حكومة ولاية الجزيرة تنفذ عمليات تعقيم ونظافة الطرق والشوارع في مدينة ود مدني

الجيش السوداني نفذت القوات المسلحة بالتنسيق مع حكومة ولاية الجزيرة عمليات تعقيم ونظافة الطرق والشوارع في مدينة ود مدني حاضرة الولاية تهيئة لعودة المدنيين المتوقعة بعد توفر الأمن والأمان بوجود القوات المسلحة حيث تعمل الحكومة لتوفير الخدمات المختلفة كأولوية قصوى – ود مدني – ١٨ يناير ٢٠٢٥م إعلام القوات المسلحة

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