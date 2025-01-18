كهرباء السودان القابضة توضح اسباب انقطاع التيار

اصدرت شركة كهرباء السودان القابضة توضيا بشأن عطل في احد خطوط النقل ادى لخروج الخط الناقل مروي عطبرة وعطبرة بورتسودان ، حيث تاثرت ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر بانقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت صيانة الخط وإعادة التيار الكهربائي بصورة طبيعيه.

وفيما يلي تورد سونا نص التوضيح: شركة كهرباء السودان القابضة توضح انه نتيجة لعطل في احد خطوط النقل وخروج الخط الناقل مروي عطبرة وعطبرة بورتسودان فقد تاثرت ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر بانقطاع التيار الكهربائي.

وبحمدلله وفضله وبمجهودات كبيرة من الفريق الفني من المهندسين والفنيين والعمال فقد تمت صيانة الخط وإعادة التيار الكهربائي بصورة طبيعية.

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شركة كهرباء السودان القابضة

الجمعة 17 يناير 2025م

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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