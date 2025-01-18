تصدر اسم الفنان رامز جلال تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت تسريبات حول اسم برنامجه المنتظر بشدة في رمضان 2025، يعد هذا البرنامج من أبرز الأعمال التي يترقبها الجمهور سنويًا، حيث اعتاد المشاهدون على متابعته وقت الإفطار في شهر رمضان الكريم، وهو ما يجعله أحد أبرز البرامج الرمضانية التي تشهد متابعة قوية خلال الموسم الرمضاني بسبب ما يحدث فيه من مقالب في الفنانين من قبل رامز جلال، ومع تزايد معدلات البحث والترقب من قبل الجمهور زادت التكهنات حول تفاصيل البرنامج الجديد الذي سيقدمه رامز جلال هذا العام.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الأسماء المحتملة لـ برنامج رامز جلال في رمضان 2025 ومنها «رامز قصر الموت ورامز في المسبح».
كما تم تداول أن الفنانة نوال الزغبي تشارك رامز جلال في برنامجه، حيث ستتعاون مع رامز في جزء من المقلب الذي اعتاد تقديمه للجمهور، ستلعب نوال دورًا مهمًا في تمهيد الأرضية للمقلب، حيث تساعد في توجيه الضيوف إلى المواقف التي ستؤدي في النهاية إلى مفاجأتهم، قبل أن يظهر رامز جلال في اللحظة الحاسمة، لتنفيذ المقلب المثير.
المصري اليوم
اسماء عثمان
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كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة فنانة شهيرة.. رامز جلال يتصدر «التريند» بسبب تسريب مقلب برنامج رمضان 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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