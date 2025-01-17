الخارجية السودانية: نثمن جهود جنوب السودان لحفظ الأمن وندعو لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها

وزارة الخارجية السودانية في بيان بشأن أحداث جوبا:

– نتابع بقلق بالغ تصاعد الأوضاع في جوبا عاصمة جنوب السودان وغيرها من المدن جراء الاعتداء الذي استهدف أشخاص وممتلكات المواطنين السودانيين ومتاجرهم

– هذه الأحداث رافقتها حملات تحريض واسعة على المواطنين السودانيين

– نثمن الحكمة التي تبدت في خطاب الرئيس سلفاكير ميارديت بشأن الأحداث المؤسفة في العاصمة جوبا ودعوته للتهدئة وعدم اللجوء للعنف

– نشيد بالدور المهم والبناء الذي لعبته الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية بجنوب السودان لضبط الأمن ومنع التفلتات وحماية ممتلكات المواطنين

– ندعو جميع القيادات السياسية والمجتمعية والإعلامية والدينية بجنوب السودان القيام بما تمليه عليهم روابط الجوار والقربى والثقافة المشتركة ببذل الجهود لإعادة الأوضاع لمسارها الطبيعي

– ما يجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين من تعايش ومحبة متأصلة في النفوس تدفعنا جميعا لتفويت الفرصة على الذين يريدون بذر الشقاق والاحتراب والخصومة بين الشعبين

– ما حدث مجرد سحابة صيف لن تفت من عضدنا لتعزيز ودفع العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين

الجزيرة_السودان