الخارجية السودانية: نثمن جهود جنوب السودان لحفظ الأمن وندعو لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها

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وزارة الخارجية السودانية في بيان بشأن أحداث جوبا:
– نتابع بقلق بالغ تصاعد الأوضاع في جوبا عاصمة جنوب السودان وغيرها من المدن جراء الاعتداء الذي استهدف أشخاص وممتلكات المواطنين السودانيين ومتاجرهم
– هذه الأحداث رافقتها حملات تحريض واسعة على المواطنين السودانيين
– نثمن الحكمة التي تبدت في خطاب الرئيس سلفاكير ميارديت بشأن الأحداث المؤسفة في العاصمة جوبا ودعوته للتهدئة وعدم اللجوء للعنف
– نشيد بالدور المهم والبناء الذي لعبته الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية بجنوب السودان لضبط الأمن ومنع التفلتات وحماية ممتلكات المواطنين
– ندعو جميع القيادات السياسية والمجتمعية والإعلامية والدينية بجنوب السودان القيام بما تمليه عليهم روابط الجوار والقربى والثقافة المشتركة ببذل الجهود لإعادة الأوضاع لمسارها الطبيعي
– ما يجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين من تعايش ومحبة متأصلة في النفوس تدفعنا جميعا لتفويت الفرصة على الذين يريدون بذر الشقاق والاحتراب والخصومة بين الشعبين
– ما حدث مجرد سحابة صيف لن تفت من عضدنا لتعزيز ودفع العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين
الجزيرة_السودان
هبة علي
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